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Литва больше не будет принимать загранпаспорта россиян старого образца

Литва закрыла свою территорию для россиян с паспортом без биометрических данных
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mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Литва больше не будет пропускать на свою территорию россиян с загранпаспортом старого образца — без биометрических данных владельца. Об этом пишет ТАСС.

Новые правила вступили в силу с 31 мая. Литва присоединилась к Дании, Исландии, Чехии, Франции и Эстонии, которые тоже не признают российский паспорт без биометрических данных.

Новый порядок не касается россиян, следующих транзитом через республику из Калининградской области или в Калининградскую область, уточнил МИД Литвы. Россиянам, имеющим литовский вид на жительство, необходимо получить паспорт с биометрическими данными до 1 декабря.

В феврале министерство внутренних дел РФ сообщило о возможных причинах для отказа в выдаче заграничного паспорта. Решение об отказе в выдаче паспорта может быть принято на этапе принятия документов и на этапе их рассмотрения. Основанием для отказа может быть некорректно заполненное заявление, отсутствие военного билета или правильной фотографии для паспорта, а также проблема со внутренним паспортом, например, истекший срок действия.

Ранее была опубликована пошаговая инструкция по оформлению загранпаспорта.

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