В Госдуме не ждут полного запрета на въезд туристов из России в Евросоюз

Депутат Чепа: ЕС не сможет ввести полный запрет на въезд туристов из России

Скорее всего Евросоюз не пойдет на введение полного запрета на въезд российских туристов, так как в объединении еще есть страны, заинтересованные в российских туристах. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Среди стран Евросоюза еще есть те, кому интересны российские туристы, и которые будут выступать против введения полного запрета на их въезд. Так что скорее всего Брюсселю не удастся протолкнуть эту идею, но какие-то отдельные страны, конечно, могут ввести дополнительные ограничения», — сказал депутат.

Он отметил, что любые действия со стороны стран ЕС, ограничивающие въезд российских туристов, вызовут зеркальный ответ российской стороны.

Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Об этом пишет портал Euractiv. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам.

Ранее в РСТ напомнили, что Генконсульство Испании уже приостанавливало прием документов в августе.