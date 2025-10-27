Захарова заявила, что Запад «порвался» сам в попытке «порвать» Россию

Новым пакетом санкций страны Европейского союза (ЕС) стремились «порвать» экономику России, но «порвались» сами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Начнем с того, что они хотели «порвать» нас, но «порвались» сами. Посмотрите на экономические показатели Евросоюза. Они говорят сами за себя», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства на полях форума «Сделано в России».

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

23 октября США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». В американском минфине пояснили, что решение было принято на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.