Макгрегор уличил США в желании «опустошить и уничтожить» Россию

Полковник Макгрегор указал на желание США опустошить и уничтожить Россию
Dan Neal/U.S. Army

Политика Соединенных Штатов продиктована целью «опустошить и уничтожить» Россию. Об этом в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена заявил экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«У меня сложилось впечатление, что стратегии нет. Ее просто нет. Кроме как оттеснить НАТО как можно дальше и, опустошить и уничтожить Россию — об этом много раз говорили в моем присутствии», — сказал Макгрегор.

Эксперт призвал восстановить хорошие отношения с Россией. По его словам, США нужно вернуться к роли «научно-промышленной державы, повысить уровень жизни и выбраться из пропасти, в которую мы скатились». Россия же занимает правильную позицию, указал аналитик.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Ранее эксперт заявил, что Трамп отсчитал России полгода на победу в СВО.

