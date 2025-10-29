На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт заявил, что Трамп отсчитал России полгода на победу в СВО

Аналитик Латышев: Трамп дал России полгода на освобождение Донбасса
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Американский лидер Дональд Трамп, прикрывшись введенными санкциями, которые сам же считает неэффективными, дал России срок в полгода на освобождение всей территории Донбасса. Такое мнение высказал обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев.

По его словам, под давлением Евросоюза и «русофобской элиты» в США Трамп поставил на паузу договоренности с Россией, которые были достигнуты его посланником Стивом Уиткоффом. Как заявил эксперт, «поскольку отступать России некуда», конфликт продлится еще шесть месяцев.

Как считает аналитик, такой срок обусловлен заявлением самого президента США в ответ на слова Путина о том, что санкции не нанесут России значительного ущерба. Тогда Трамп сказал, что «даст об этом знать через шесть месяцев» и призвал посмотреть, «как все сложится».

Латышев полагает, что за ироничным высказыванием скрывается сигнал с обозначением срока выхода на новый саммит с Россией, который не удастся сорвать из-за успехов ВС РФ на поле боя.

«Можно считать установленным, что санкции Трампа против России — это «дымовая завеса» для совершенно других намерений. То, что Вашингтон не критикует Россию за жесткие удары по Украине, указывает именно на желание Трампа заключить «сделку», — говорится в тексте.

29 октября Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине «тоже будет урегулирован». Он задался вопросом, кто бы мог подумать, что США удастся добиться урегулирования на Ближнем Востоке, но не добиться того же на Украине. По оценке американского лидера, «мир на Ближнем Востоке был невозможен».

Ранее в США признали отсутствие плана у стран Запада по победе Украины.

