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Трамп раскритиковал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани «чистым коммунистом»
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David 'Dee' Delgado/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани «чистым коммунистом» и «радикальным левым лунатиком». Об этом сообщает Fox News.

Трамп подчеркнул, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка.

Президент США добавил, что в случае победы на выборах Мамдани должен будет «делать правильные вещи», иначе город рискует полностью лишиться федерального финансирования.

До этого рэпер 50 Cent заявил, что готов заплатить кандидату в мэры Нью-Йорка Зохрану Мамдани почти $260 тыс. (примерно 19,5 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») за то, что тот навсегда покинет город.

В своем недавнем выступлении на шоу «The Breakfast Club» Мамдани пообещал взимать 2%-ный налог с 1% богатейших жителей мегаполиса. Он предположил, что эта инициатива не понравится 50 Cent, поскольку рэпер не раз критиковал подобную налоговую политику.

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