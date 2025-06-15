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Путин рассказал, что объединяет народы России

Путин: народы России объединяет общее морально-нравственное начало
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Народы России объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на кадрах, не вошедших в фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

«Все-таки у нас при всем различии религий, этнических различий, все-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал — наши традиционные ценности», — сказал глава государства.

Путин добавил, что утрата традиционных ценностей России представляет опасность. По его словам, это связано с возможной потерей государственности.

22 мая Путин назвал сбережение народа России, его культуры и духовности главной задачей страны. В качестве примера глава государства привел деятельность Государственного исторического музея и его руководителя Алексея Левыкина.

Ранее Путин заявил о наличии сторонников традиционных ценностей на Западе.

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