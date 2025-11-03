Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации

Президент России Владимир Путин присудил в 2025 году премию за вклад в укрепление народного единства российской нации. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Решение о присуждении премии принято по рекомендации Совета при президенте по межнациональным отношениям. Лауреатами премии и обладателями почетного звания за вклад в укрепление единства нации стали заместитель директора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и ученый секретарь Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии Павел Орлов.

До этого уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову указом президента Приднестровской Молдавской Республики наградили медалью «35 лет ПМР».

Награду она получила в Доме прав человека в Москве от уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Вячеслава Косинского после подписания меморандумов о взаимопонимании между институтом уполномоченного по правам человека в России и зарубежными омбудсменами. Кроме того, во время рабочей беседы подняты вопросы об ограничении передвижения граждан ПМР и России со стороны Молдовы.

Ранее Путин назначил посла России в Республике Фиджи.