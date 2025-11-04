ЕС хочет принимать новые страны на испытательный срок, включая Украину

Еврокомиссия предложила устанавливать испытательный срок для новых стран — членов ЕС, включая Украину и Молдавию. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос в соцсети «Х».

«Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет», — написала Кос.

По ее словам, в этот период новые члены Евросоюза будут ограничены в правах и даже могут быть исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.

В беседе с британской газетой Financial Times (FT) Кос пояснила, что озвученные ей требования связаны с опасениями Брюсселя по поводу того, что новые члены ЕС могут оказаться «троянским конем России».

«Самый большой мой страх — что россияне войдут в ЕС через заднюю дверь», — сказала еврокомиссар.

Она добавила, что Евросоюз боится, что в ЕС увеличится количество стран, которые будут действовать аналогично Венгрии, тормозя радикальные проекты объединения.

По данным The Guardian, 4 ноября Еврокомиссия опубликует рейтинги стран — кандидатов, в которых будет оцениваться их прогресс, достигнутый на пути к вступлению в ЕС. В частности, газете стало известно, что комиссия даст оценку по поводу отката Грузии от демократии, попыток реформировать Украину, а также озвучит свой взгляд на происходящее в странах Западных Балкан, включая Сербию, «где продолжаются протесты против президента Александара Вучича».

Ранее Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе невозможно.