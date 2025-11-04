На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕК представит отчет о перспективах Украины, Сербии и Грузии вступить в ЕС

The Guardian: ЕК 4 ноября опубликует рейтинги кандидатов на вступление в ЕС
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) 4 ноября опубликует рейтинги стран — кандидатов, в которых будет оцениваться их прогресс, достигнутый на пути к вступлению в ЕС. Со своими докладами выступят глава европейской дипломатии Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, пишет The Guardian.

В издании подчеркнули, что в рейтинге есть много важных моментов, на которые стоит обратить внимание странам, желающим стать членами Евросоюза. В частности, газете стало известно, что комиссия даст оценку по поводу отката Грузии от демократии, попыток реформировать Украину, несмотря на продолжающийся конфликт с РФ, а также озвучит свой взгляд на происходящее в странах Западных Балкан, включая Сербию, «где продолжаются протесты против президента Александара Вучича».

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть «все основания» надеяться на «положительный результат» по вопросу пути Киева к членству в Евросоюзе.

В то же время в газете Politico со ссылкой на комментарии дипломатов и чиновников ЕС сообщили, что Украина получила бы «четверку» за усилия по вступлению в союз. При этом в материале отмечается, что усилия Черногории можно оценить на «пять», у Албании – «пять с минусом», Молдавия получила бы «четыре с плюсом». Однако Грузия вовсе «не сдала» бы экзамен, считают авторы статьи.

Ранее Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе невозможно.

