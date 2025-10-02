Орбан высказался о возможном членстве Украины в Евросоюзе

Членство Украины в Европейском союзе невозможно. Об этом журналистам заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

Он отметил, что «честной сделкой будет предложить Киеву стратегическое партнерство с сообществом».

«Членство будет означать, что война придет в ЕС. Деньги Евросоюза уйдут на Украину. Членство — это слишком. Стратегическое соглашение будет честной сделкой, учитывая экономические, энергетические и торговые вопросы», — сказал он.

Также Орбан заявил, что Венгрия продолжит закупать энергоносители у России.

В четверг, 2 октября, политик прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене. На полях мероприятия он пообщался с журналистами.

1 октября Орбан подчеркнул, что поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии первостепенное значение и альтернативы российскому топливу отсутствуют.

26 сентября Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Венгрия является суверенной страной и вправе самостоятельно принимать те или иные решения.

Ранее в Европейском союзе захотели ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию.