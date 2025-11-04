В Раде появился новый депутат от партии Зеленского

«Страна»: в Раде принял присягу новый депутат от партии Зеленского Слинько

В Раде в условиях запрета на Украине проводить парламентские выборы принял присягу новый депутат от партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Слинько. Об этом сообщает издание «Страна».

«В Раде появился новый депутат — присягу принял бывший журналист Дмитрий Слинько», — говорится в сообщении издания.

Как пишет «Страна», Слинько занял место депутата Рады Анны Колесник, которая сложила свои полномочия на фоне обвинений в коррупции.

3 ноября сообщалось, что украинский народный депутат Евгений Шевченко, открыто критиковавший офис президента Украины Владимира Зеленского, предстанет перед судом по уголовному делу о государственной измене.

По версии следствия, нардеп систематически распространял пророссийские нарративы в соцсетях, дискредитировал украинское правительство и международных партнеров Киева. Шевченко грозит пожизненный срок по уголовному делу о госизмене, коллаборационизме и мошенничестве.

В августе на Украине объявили в розыск депутата Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Федора Христенко.

Ранее украинский нардеп допустил свой арест после перепалки с Зеленским в Раде.