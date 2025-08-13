На Украине объявили в розыск уехавшего из страны депутата

На Украине объявили в розыск депутата Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Федора Христенко. Об этом сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на материалы МВД Украины.

Сообщается, что Христенко покинул территорию Украины в начале специальной военной операции (СВО). Прожив некоторое время в Польше, депутат принял решение о отправиться в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

21 июля служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины заочно предъявила Христенко обвинения в госизмене. По версии следствия, парламентарий якобы отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

По информации СБУ, после начала российско-украинского конфликта Христенко бежал с Украины за границу, при этом, как утверждается, он продолжает осуществлять влияние на бюро и находится в тесных отношениях с частью его руководителей.

Во время обысков у контактов депутата нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного слежения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы бюро, что, как указали в СБУ, свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства.

