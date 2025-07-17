Украинский нардеп допустил свой арест после перепалки с Зеленским в Раде

Нардеп Гончаренко* после ссоры с Зеленским заявил о возможных санкциях или аресте

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, вступивший в перепалку с президентом Владимиром Зеленским в Раде из-за вопроса демобилизации, допустил санкции в свой адрес или арест. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, причиной «очень жесткой» ссоры с Зеленским стал вопрос демобилизации. Гончаренко указал, что Зеленский против, однако он «считает иначе». Должны существовать четкие сроки службы, после которых человек должен решать, что делать дальше, подчеркнул парламентарий.

«Я понимаю, что сейчас в Украине может быть все что угодно и я завтра могу оказаться под санкциями или под арестом. Но молчать не буду», — написал Гончаренко.

Сегодня между Владимиром Зеленским и депутатом Рады из оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко Алексеем Гончаренко в Верховной раде произошла словесная перепалка. Парламентарий спросил президента, будет ли демобилизация военнослужащих. На это Зеленский ответил, что бойцы вернутся домой, когда Украина победит врагов, и что они заслуживают ротации, когда такие, как Гончаренко, будут помогать им на фронте.

На это Гончаренко начал кричать, что «нужно иметь совесть».

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