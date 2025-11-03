Украинский народный депутат Евгений Шевченко, открыто критиковавший офис президента Украины Владимира Зеленского, предстанет перед судом по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, нардеп систематически распространял пророссийские нарративы в соцсетях, дискредитировал украинское правительство и международных партнеров Киева. Шевченко грозит пожизненный срок по уголовному делу о госизмене, коллаборационизме и мошенничестве.

В публикации утверждается, что последний пункт обвинения связан с личными контактами депутата с представителями политического руководства Белоруссии. Следствие считает, что Шевченко создавал искусственные препятствия при выполнении контракта на поставку минеральных удобрений, навязывая контракт с предприятием собственного сына.

В августе на Украине объявили в розыск депутата Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Федора Христенко.

Ранее украинский нардеп допустил свой арест после перепалки с Зеленским в Раде.