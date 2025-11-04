Основатель Megaupload и Mega раскритиковали Нобелевскую премию

Дотком: выдающая Нобелевскую премию мира Норвегия уже давно продалась

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, наиболее известный под псевдонимом Ким Дотком, в соцсети X написал, что выдающая Нобелевскую премию мира Норвегия уже давно продалась.

«Норвегия давно продалась», — написал он, комментируя публикацию о Нобелевской премии.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что, возможно, пора переименовать Нобелевскую премию мира в Нобелевскую премию войны.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский министр финансов Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на президента США Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего о своем желании стать ее лауреатом, и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нобелевскому лауреату по литературе закрыли въезд в США.