В Госдуме заявили, что министр финансов РФ отказался от Нобелевских премий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что российский министр финансов Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий. Его слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших», — сказал он.

По словам Володина, Силуанову этого не надо и «ему достаточно поддержки парламента».

Ранее спикер Госдумы заявлял, что такой подход «говорит о национальной ориентированности» министра финансов РФ.

22 октября Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп получил учрежденную в 1995 году фондом бывшего президента Ричарда Никсона премию «Архитектор мира». Он был удостоен этой премии за «достигнутые им прекращения огня и мирные соглашения».

Американский президент также был одним из главных претендентов на Нобелевскую премию мира, однако комитет выбрал другого победителя.

