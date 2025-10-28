Нобелевскому лауреату по литературе закрыли въезд в США

Правительство США аннулировало визу Нобелевского лауреата по литературе Воле Шойинки. Об этом сообщает Daily Post со ссылкой на самого 91-летнего писателя.

Нигерийский литератор на пресс-конференции заявил, что ошеломлен этим решением, и подчеркнул, что не знает ни о какой причине, которая могла привести к аннулированию его визы. Шойинка назвал действия администрации Дональда Трампа охотой на ведьм.

«Мне необходимо провести эту конференцию, чтобы люди в Соединенных Штатах, которые ожидают меня на том или ином мероприятии, не тратили свое время впустую», — сказал он.

Шойинка подтвердил, что получил официальное уведомление об отзыве визы из консульства США, отметив, что теперь он не может въехать в страну.

«У меня нет визы; очевидно, мне запрещен въезд в Соединенные Штаты», — сказал он.

Писатель добавил, что у него нет судимостей и даже мелких правонарушений, которые могли бы послужить основанием для отзыва визы.

