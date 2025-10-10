«Трампа укололи дважды». Почему президент США не получил Нобелевскую премию мира

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. При этом в Норвегии опасаются негативной ответной реакции со стороны американского президента Дональда Трампа, который с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Об этом 10 октября сообщил Нобелевский комитет.

Кстати В 2024 году суды Венесуэлы запретили Мачадо баллотироваться на пост президента и бросить вызов Николасу Мадуро, который находится у власти с 2013 года.

Человек, который точно не обрадовался решению Нобелевского комитета, — это американский президент Дональд Трамп, который с самого возвращения в Белый дом говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.

На премию может быть номинирован любой человек, но выдвигать кандидатов могут только лица, соответствующие определенным критериям. Это могут быть главы государств, члены правительств, бывшие лауреаты Нобелевской премии, профессора университетов и члены национальных собраний или организаций, таких как Международный суд ООН в Гааге.

Прием заявок на премию 2025 года завершился 31 января, менее чем через две недели после возвращения Трампа в Белый дом. Так что недавние выражения поддержки со стороны израильского лидера Нетаньяху и премьер-министра Камбоджи Хун Манета могли бы быть учтены только при присуждении премии 2026 года.

За несколько дней до объявления решения британская газета The Telegraph сообщила, что Нобелевский комитет может в последний момент сделать выбор в пользу другого лауреата, хотя «на практике это непросто».

Позже агентство Reuters написало, что Нобелевский комитет принял решение о присуждении награды до того, как 9 октября было объявлено о прекращении огня и освобождении заложников в рамках первого этапа инициативы Трампа по установлению мира в секторе Газа.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Трамп много делает для разрешения сложных и длящихся десятилетия конфликтов и искренне стремится к разрешению конфликта на Украине.

«Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не делал. Это решение нанесло огромный ущерб авторитету премии», — сказал Путин.

Укололи дважды

По мнению американиста Дмитрия Дробницкого, с самого начала было странно предполагать, что Трамп может получить Нобелевскую премию мира, потому что это «абсолютно глобалистская премия, которую выдают исключительно либералам».

«Американский лидер всегда боролся с властью президента Мадуро в Венесуэле, но на первом своем сроке он сделал главой венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, а сама Мария Корине Мачадо — это все-таки проект Демократической партии. То есть премию вручили не просто либералу, а именно либеральному политику, которая всегда шла по линии демпартии. Присудив премию Мачадо, Трампа как бы укололи дважды», — заявил политолог в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Дробницкого, Нобелевская премия мира давно превратилась в «политизированную награду за заслуги перед либеральной мировой тусовкой», против которой пытался бороться сам Трамп.

Похожей точки зрения придерживается и политолог-американист Рафаэль Ордуханян. В комментарии для «Газеты.Ru» он заявил, что «глобалисты отыгрались на Трампе, вручив премию Мачадо».

«Решение о присуждении Нобелевской премии мира Марии Мачадо фактически отражает все тот же вопрос взаимоотношений глобалистов и Трампа. Они друг друга ненавидят и отыгрываются друг на друге при любом удобном случае, так же произошло и в этот раз, когда премию получила ставленница Демократической партии США», — пояснил политолог.

По его мнению, присуждение премии мира политику, которая «пыталась свергнуть конституционное правительство, избранное народом Венесуэлы, — это уже просто смешно».

«Нобелевская премия мира стала похожа на какой-то цирк. Нет в этом вопросе никакой реальной политики, остались только нереализованные амбиции, комплексы, старые обиды, которые сейчас выплескиваются. Используется абсолютно любой повод, чтобы свести счеты, и, к глубокому сожалению, Трамп включился в этот цирк и рискует стать одним из клоунов», — заключил Ордуханян.

Однако есть и другая точка зрения. Так, заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова в беседе с «Газетой.Ru» назвала решение Нобелевского комитета присудить премию венесуэльской оппозиционерке «попыткой найти компромиссный вариант и избежать гнева Трампа».

«При всем военном напряжении между США и Венесуэлой, Мачадо, по сути, находится «на стороне» Трампа. К этой активистке, насколько мне известно, положительно относится и госсекретарь Марко Рубио. Все они вместе в той или иной мере противодействуют режиму Николаса Мадуро. Поэтому едва ли Нобелевский комитет пытался сделать свой выбор в пику Трампу, скорее, это компромисс», — считает американист.

Гафарова отметила, что Мачадо одновременно «импонирует условным левоглобалистам, и при этом ее деятельность не противоречит целям и задачам Трампа в отношении Мадуро».

«И все же эмоциональных заявлений или жестов со стороны американского президента я бы не исключала. Трампу явно обидно, ведь по очкам он снова проиграл Обаме», — заключила политолог.

Будут ли последствия для Норвегии?

До объявления решения Нобелевского комитета агентство Bloomberg допустило, что, если Трамп не получит премию, он может надавить на саму Норвегию. Хотя влияние США на экономику страны невелико (на Штаты приходится всего 3% норвежского экспорта) любое повышение пошлин или ограничение фонда благосостояния Нобелевской премии станет нежелательным осложнением.

«Осло находится в неловком положении, поскольку многие обеспокоены дипломатическими и экономическими последствиями для Норвегии, если независимый комитет из пяти членов проигнорирует стремление Трампа», — пишет Bloomberg.

При этом норвежский Нобелевский комитет дал понять, что все попытки Трампа оказать давление на комитет «были бесполезными», отмечается в материале.

«Если какие-либо меры будут введены Трампом в отношении Норвегии, то они все равно будут иметь выверенный экономический подтекст, а деятельность Нобелевского комитета останется не более чем предлогом. Пока, возможно, для Осло все обойдется», — сказала в беседе с «Газетой.Ru» политолог Анастасия Гафарова.

По ее мнению, опасаться Трампа стоит Испании, так как американский лидер явно недоволен правительством страны, которое слишком мало тратит на военные расходы.

В свою очередь политолог Рафаэль Ордуханян заявил «Газете.Ru», что Трамп вполне может ввести санкции против Норвегии в ответ на решение Нобелевского комитета.

«Трамп вообще-то политик очень обидчивый и злопамятный, так что вполне возможно, что он предпримет какие-то действия против Норвегии. Он же обиделся Канаду за то, что она не хочет присоединяться к США, и на Данию, потому что та не готова Гренландию отдавать. Наверняка пенсионный фонд Норвегии на американском рынке уменьшится», — предположил американист.

С другой стороны, есть возможность, что глобалисты попытаются договориться с Трампом и пообещают ему Нобелевскую премию в следующем году, чтобы «не слишком распалять ситуацию» добавил Ордуханян.