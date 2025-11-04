Пашинян предостерег армян от возвращения в Карабах

Пашинян заявил, что возвращение армян в Карабах может стать угрозой миру

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армян в Нагорный Карабах может стать угрозой миру, установленному между Ереваном и Баку. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, повестка возвращения внутренне перемещенных лиц опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта.

В августе Пашинян заявлял, что установление мира между Ереваном и Баку стало реальностью исключительно после разрешения ситуации с Нагорным Карабахом. Помимо этого, он выразил мнение, что возвращение беженцев из Карабаха в этот регион является невыполнимой задачей.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее бывшего командующего армией Нагорного Карабаха поместили под домашний арест.