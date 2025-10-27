На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего командующего армией Нагорного Карабаха поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест экс-командующего армией Карабаха Арзуманяна
Экс-командующего командующий армией непризнанного Нагорного Карабаха Микаела Арзуманяна после трех лет нахождения под стражей поместили под домашней под домашний арест. Об этом в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил адвокат генерала Ерем Саркисян.

Он уточнил, что решение об изменении меры пресечения Арзуманяну было принято решением судьи Антикоррупционного суда Армении Вардгеса Саркисяна.

Генерал-лейтенант Арзуманян занимал пост командующего армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. Спустя год он был арестован в Армении и заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение в халатности, в результате которой армянские вооруженные формирования в ноябре 2020 года во время боев с азербайджанскими войсками потеряли контроль над городом Шуша.

23 октября суд в Ереване приговорил оппозиционного мэра армянского города Масис Давида Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам тюрьмы.

Ранее Пашинян оценил действия оппозиции в Армении.

