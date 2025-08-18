Пашинян назвал главный фактор, позволивший заключить мир с Баку

Пашинян: к миру с Азербайджаном привело закрытие вопроса с Карабахом

Мир между Арменией и Азербайджаном стал возможен только благодаря закрытию вопроса с Нагорным Карабахом, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. Его цитирует ТАСС.

«Народ, как и я, понял, что без закрытия вопроса Карабаха мир невозможен. Карабахский вопрос просто использовали некоторые силы как инструмент для того, чтобы помешать становлению нашей независимости», — сказал премьер.

Он также назвал нереалистичным возвращение беженцев из Карабаха обратно в регион.

8 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между Ереваном и Баку.

По итогам беседы состоялось подписание ряда документов. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

После этого Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.

Ранее подписанное Арменией и Азербайджаном соглашение назвали анонсом новой войны.