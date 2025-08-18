На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян назвал главный фактор, позволивший заключить мир с Баку

Пашинян: к миру с Азербайджаном привело закрытие вопроса с Карабахом
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Мир между Арменией и Азербайджаном стал возможен только благодаря закрытию вопроса с Нагорным Карабахом, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. Его цитирует ТАСС.

«Народ, как и я, понял, что без закрытия вопроса Карабаха мир невозможен. Карабахский вопрос просто использовали некоторые силы как инструмент для того, чтобы помешать становлению нашей независимости», — сказал премьер.

Он также назвал нереалистичным возвращение беженцев из Карабаха обратно в регион.

8 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между Ереваном и Баку.

По итогам беседы состоялось подписание ряда документов. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

После этого Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.

Ранее подписанное Арменией и Азербайджаном соглашение назвали анонсом новой войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами