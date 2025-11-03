Экс-глава МИД Австрии заявила о возможности нового витка ядерной гонки вооружений

Кнайсль: мир может столкнуться с новым витком ядерной гонки вооружений

Мир может столкнуться с новым витком ядерной гонки вооружений. Об этом ТАСС рассказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин предложил продолжать придерживаться количественных ограничений на ядерные боеприпасы в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. На это глава Белого дома Дональд Трамп согласился, отметив, что это хорошая идея.

«То есть была первая положительная реакция. Но теперь мы услышали его заявление о готовности немедленно начать ядерные испытания», — отметила Кнайсль.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.