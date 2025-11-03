Нигерию обеспокоили слова Трампа о преступлениях против христиан

Власти Нигерии обеспокоены резкими высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес страны и утверждают, что его слова о преступлениях против христиан не отражают реалий республики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Характеристика Нигерии как страны с религиозной нетерпимостью не отражает реалий нашей страны», — заявил президент республики Бола Тинубу, уточнив, что Абуджа по-прежнему настроена на сотрудничество с Вашингтоном.

Bloomberg отмечает, что с января 2020-го по сентябрь 2025 года в Нигерии произошло порядка 12 тысяч нападений по политическим мотивам, при этом большинство из них не были совершены на почве религиозной ненависти.

Издание признает, что столкновения между мусульманами и христианами происходят в центральном регионе республики, однако их главной причиной является ограниченный доступ к сельскохозяйственным угодьям и воде.

Также нередки случаи нападений боевиков группировок «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Боко харам», однако жертвами террористов становятся в основном мирные мусульмане.

1 ноября Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

Ранее стало известно, что глава Нигерии после угроз Трампа планирует встретиться с ним на следующей неделе.