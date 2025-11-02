Президенты Нигерии и США встретятся после угроз Трампа о военном вмешательстве

Президенты Нигерии и США Бола Тинубу и Дональд Трамп встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить вопросы защиты христиан от нападений террористических группировок. Об этом в соцсети X сообщил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала.

«Оба президента разделяют интерес к борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма. Президент Трамп сильно помог Нигерии, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью», — написал он.

Накануне Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

До этого президент США заявил, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. Он обратил внимание, что в республике уничтожают тысячи людей, исповедующих эту религию. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны ничего не грозит.

Ранее шеф Пентагона заявил о «подготовке к действиям» против Нигерии.