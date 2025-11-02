Трамп пригрозил Нигерии вторжением

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, если власти Нигерии продолжат позволят совершать подобные преступления, то США остановят поддержку страны.

«США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния», — написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что вторжение на территорию Нигерии будет «быстрым и жестким», а сама атака будет «сделана с удовольствием».

Накануне глава нигерийского МИД Юсуф Туггар заявил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны ничего не грозит. В ведомстве также отметили, что государство ведет борьбу с экстремистами, которых «подпитывают особые интересы сил, добивающихся распада и раскола в странах Западной Африки и Сахеля».

Ранее глава венгерского МИД назвал христианство самой преследуемой религией в мире.