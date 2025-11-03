Трамп высказался о перспективах Мадуро на посту президента Венесуэлы

Дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

«Я бы сказал, что да, я так полагаю», — ответил Трамп в ответ на вопрос журналистки о том, сочтены ли дни Мадуро на посту главы Венесуэлы.

1 ноября газета Washington Post сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подводные лодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

В этот же день Мадуро заявил, что США пытаются развязать войну из-за ресурсов его страны.

После возвращения в Белый дом Трамп заявил, что Венесуэла является врагом Соединенных Штатов и ввел санкции против покупающих у нее нефть стран. Американский лидер подчеркнул, что именно при бывшем главе Белого дома Джо Байдене США стали закупать у Венесуэлы нефть «на миллиарды долларов».

Ранее в Кремле высказались о ситуации в Венесуэле.