На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о перспективах Мадуро на посту президента Венесуэлы

Трамп: дни Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены
true
true
true
close
Maxwell Briceno/Reuters

Дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

«Я бы сказал, что да, я так полагаю», — ответил Трамп в ответ на вопрос журналистки о том, сочтены ли дни Мадуро на посту главы Венесуэлы.

1 ноября газета Washington Post сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подводные лодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

В этот же день Мадуро заявил, что США пытаются развязать войну из-за ресурсов его страны.

После возвращения в Белый дом Трамп заявил, что Венесуэла является врагом Соединенных Штатов и ввел санкции против покупающих у нее нефть стран. Американский лидер подчеркнул, что именно при бывшем главе Белого дома Джо Байдене США стали закупать у Венесуэлы нефть «на миллиарды долларов».

Ранее в Кремле высказались о ситуации в Венесуэле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами