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Трамп анонсировал новые пошлины

Трамп: США введут пошлины против стран, покупающих у Венесуэлы нефть и газ
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что Штаты планируют со 2 апреля вводить импортные пошлины в размере 25% в отношении тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

«Любая страна, покупающая нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам тариф в размере 25% на все торговые операции с нашей страной», — заявил он.

Трамп назвал это «вторичными пошлинами». Он отметил, что эти меры вводятся из-за того, что Венесуэла, по словам Трампа, направляет в США преступников и членов международных преступных группировок.

Трамп ранее заявил, что Венесуэла является врагом Соединенных Штатов Америки. Американский лидер подчеркнул, что именно при бывшем главе Белого дома Джо Байдене США стали закупать у Венесуэлы нефть «на миллиарды долларов».

В конце января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил в своем Telegram-канале, что президент южноамериканской республики Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла. Встреча состоялась в официальной резиденции Мадуро — дворце Мирафлорес. На встрече Мадуро предложил представителю Трампа создать «Нулевую повестку» — новое начало в отношениях между Венесуэлой и Соединенными Штатами.

Ранее Трамп придумал, как снизить мировые цены на нефть.

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