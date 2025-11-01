Мадуро обвинил США в стремлении начать войну за ресурсы Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются развязать войну из-за ресурсов его страны. Слова Мадуро на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе приводит РИА Новости.

«Если бы у Венесуэлы не было нефти, газа, золота, воды, миллионов гектаров плодородной земли и стратегического географического положения, о нас, возможно, никто бы и не говорил», — подчеркнул он.

При этом, по словам Мадуро, несмотря на «мрачные угрозы» в последние полгода народ Венесуэлы смог выстоять.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла является врагом Соединенных Штатов Америки и ввел санкции против покупающих у нее нефть стран. Американский лидер подчеркнул, что именно при бывшем главе Белого дома Джо Байдене США стали закупать у Венесуэлы нефть «на миллиарды долларов».

Издание Miami Herald сообщало, что США планируют нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни, чтобы разгромить якобы возглавляемый Мадуро наркокартель. Тем не менее генеральный секретарь США Марко Рубио опроверг данные заявления.

Ранее США нанесли удар по судну наркоторговцев в международных водах вблизи Венесуэлы.