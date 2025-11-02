На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху высказался об угрозах из Ливана

Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз и не допустит перевооружения «Хезболлы»
Jack Guez/Reuters

Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабмина, его слова приводит ТАСС.

«Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит «Хезболлу», однако мы воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусматривают условия прекращения огня», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит Ливану стать новым фронтом против него и будет действовать по мере необходимости.

На этой неделе ливанский премьер-министр Наваф Салам заявил, что атака Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на здание муниципалитета населенного пункта Блида на юге Ливана и ликвидация административного сотрудника при исполнении — грубое нарушение суверенитета страны.

ЦАХАЛ наносит удары по ливанской территории, несмотря на достигнутое год назад перемирие с Ливаном при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль должен был отвести свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее израильский беспилотник атаковал бульдозер на юге Ливана.

