На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны

Премьер Ливана Салам: нападение ЦАХАЛ на муниципалитет — нарушение суверенитета
true
true
true
close
Hassan Ammar/AP

Атака армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на здание муниципалитета населенного пункта Блида на юге Ливана и ликвидация административного сотрудника при исполнении — грубое нарушение суверенитета страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Наваф Салам, передает РИА Новости.

«Израильское вторжение в город Блида и [ликвидация] сотрудника муниципалитета во время исполнения им служебных обязанностей — это грубое посягательство на государственные учреждения Ливана и его суверенитет», — говорится в заявлении.

Министр выразил соболезнования семье Ибрагима Саламе, ставшего жертвой атаки Израиля во время исполнения своих обязанностей.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль должен был отвести свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее на юге Ливана запланировали протесты из-за задержки вывода войск ЦАХАЛ.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами