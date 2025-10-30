Премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны

Атака армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на здание муниципалитета населенного пункта Блида на юге Ливана и ликвидация административного сотрудника при исполнении — грубое нарушение суверенитета страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Наваф Салам, передает РИА Новости.

«Израильское вторжение в город Блида и [ликвидация] сотрудника муниципалитета во время исполнения им служебных обязанностей — это грубое посягательство на государственные учреждения Ливана и его суверенитет», — говорится в заявлении.

Министр выразил соболезнования семье Ибрагима Саламе, ставшего жертвой атаки Израиля во время исполнения своих обязанностей.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль должен был отвести свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее на юге Ливана запланировали протесты из-за задержки вывода войск ЦАХАЛ.