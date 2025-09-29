На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израильский беспилотник атаковал бульдозер на юге Ливана

NNA: человек не выжил при атаке БПЛА Израиля на строительную технику в Сохморе
true
true
true
close
Ariel Schalit/AP

Израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал бульдозер в населенном пункте Сохмор на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское национальное агентство NNA.

По данным журналистов, инцидент произошел в районе аль-Шмейса. В результате атаки один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, следует из материала.

В конце августа израильские военные атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В Армии обороны Израиля отметили, что представители движения нарушили договоренности о прекращении огня между странами, разместив военные объекты на юге страны.

В ноябре прошлого года Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Бывший президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, вскоре ЦАХАЛ продолжил военные операции против «Хезболлы», а шииты снова стали обстреливать Израиль.

Ранее в Израиле поддержали усилия Ливана по разоружению «Хезболлы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами