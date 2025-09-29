Израильский беспилотник атаковал бульдозер на юге Ливана

NNA: человек не выжил при атаке БПЛА Израиля на строительную технику в Сохморе

Израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал бульдозер в населенном пункте Сохмор на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское национальное агентство NNA.

По данным журналистов, инцидент произошел в районе аль-Шмейса. В результате атаки один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, следует из материала.

В конце августа израильские военные атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В Армии обороны Израиля отметили, что представители движения нарушили договоренности о прекращении огня между странами, разместив военные объекты на юге страны.

В ноябре прошлого года Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Бывший президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, вскоре ЦАХАЛ продолжил военные операции против «Хезболлы», а шииты снова стали обстреливать Израиль.

Ранее в Израиле поддержали усилия Ливана по разоружению «Хезболлы».