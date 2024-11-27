«Шаг к спокойствию Ливана». Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии Военно-политический кабинет Израиля утвердил план прекращения огня с «Хезболлой»

Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступит в силу в среду, 27 ноября. Президент США Джо Байден заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, во вторник ЦАХАЛ продолжал военные операции против «Хезболлы», а шииты обстреливали Израиль.

Прекращение огня между Израилем и шиитским движением «Хезболла» вступит в силу в среду после того, как обе стороны приняли соглашение, достигнутое при посредничестве США и Франции, объявил во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден. По его словам, соглашение, открывающее путь к прекращению конфликта, в результате которого погибли тысячи людей с момента его начала в Газе в прошлом году, задумано как «постоянное прекращение боевых действий».

В результате боев на ливано-израильской границе погибли более 3 тыс. ливанцев и 100 израильтян . Война привела к перемещению из приграничных территорий более миллиона ливанцев и десятков тысяч израильтян.

Байден, выступивший с речью в Белом доме вскоре после того, как кабинет безопасности Израиля одобрил соглашение 10 голосами против 1, сказал, что он переговорил с премьерами Израиля Биньямином Нетаньяху и Ливана Наджибом Микати. Бои на израильско-ливанской границе должны прекратиться в четыре утра по местному времени (5:00 мск).

«Соглашение призвано стать постоянным прекращением боевых действий, — заявил Байден. — Тому, что осталось от «Хезболлы» и других террористических организаций, не будет позволено снова угрожать безопасности Израиля».

По условиям соглашения, передает Reuters, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

«Мирное население по обе стороны конфликта вскоре сможет безопасно вернуться в свои общины», — сказал Байден.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб подтвердил, что ливанская армия будет готова разместить на юге Ливана не менее 5 тыс. военнослужащих после вывода израильских войск.

Израиль сохраняет «полную военную свободу действий»

Нетаньяху заявил, что готов реализовать соглашение о прекращении огня и решительно отреагирует на любое его нарушение со стороны «Хезболлы», заявив, что Израиль сохранит «полную военную свободу действий».

Премьер Израиля, столкнувшийся с некоторым противодействием соглашению внутри своего коалиционного правительства, заявил, что прекращение огня позволит сосредоточиться на угрозе со стороны Ирана, пополнить истощенные запасы ЦАХАЛ и дать армии отдохнуть. Кроме того, оно поможет изолировать ХАМАС — палестинскую группировку, которая спровоцировала войну в регионе, напав на Израиль из Газы 7 октября 2023 года.

«Мы будем обеспечивать соблюдение соглашения и решительно реагировать на любые нарушения. Вместе мы продолжим до победы», — сказал Нетаньяху, добавив:

«В полной координации с Соединенными Штатами мы сохраняем полную военную свободу действий. Если «Хезболла» нарушит соглашение или попытается перевооружиться, мы нанесем решительный удар».

Нетаньяху заявил, что «Хезболла», поддерживаемая Ираном и являющаяся союзником ХАМАС, стала значительно слабее, чем в начале конфликта:

«Мы отбросили ее на десятилетия назад, уничтожили ее главных лидеров, уничтожили большую часть ее ракет и снарядов, нейтрализовали тысячи боевиков и уничтожили многолетнюю инфраструктуру террора вблизи нашей границы».

Премьер Ливана Наджиб Микати выразил удовлетворение по поводу достигнутого соглашения о прекращении огня:

«Я рассматриваю этот документ как дорожную карту по прекращению огня и одобряю этот важный шаг на пути к распространению спокойствия и стабильности в Ливане, который будет способствовать возвращению перемещенных лиц в свои города и дома».

«Хезболла» пока не прокомментировала соглашение с Израилем.

В ожидании перемирия

Израиль и «Хезболла» в последний раз вели крупную войну в 2006 году. Затем они соблюдали непростое перемирие, поскольку обе готовились к тому, что они считали неизбежным крупным конфликтом, отмечает The New York Times. «Хезболла» начала атаковать Израиль в октябре прошлого года после внезапного нападения ХАМАС на юг Израиля, в результате которого погибло около 1,2 тыс. человек и началась война в секторе Газа. Израиль ответил многократными бомбардировками Ливана и эвакуацией десятков тысяч израильских мирных жителей из приграничных поселений. Количество атак с обеих сторон медленно росло.

За последние два месяца Израиль взорвал тысячи пейджеров и радиостанций, принадлежащих боевикам «Хезболлы» по всему Ливану, убил Насраллу и других лидеров в результате авиаударов и начал наземное вторжение, чтобы разрушить инфраструктуру, которая, по заявлениям Израиля, использовалась «Хезболлой».

Несмотря на дипломатический прорыв, военные действия продолжились. Во вторник Израиль резко усилил авиаудары по Бейруту и другим частям Ливана. Органы здравоохранения сообщили о не менее чем 18 погибших. Израильские военные заявили, что нанесли удар по «компонентам финансового управления и систем «Хезболлы», включая пункт обмена валюты.

«Хезболла» также продолжала ракетные обстрелы Израиля. ЦАХАЛ заявил, что во вторник вечером в ходе масштабного ракетного обстрела с территории Ливана примерно в 115 населенных пунктах сработали сигналы тревоги.