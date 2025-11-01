В Нигерии заверили, что местным христианам не грозит геноцид

Глава нигерийского МИД Юсуф Туггар в ответ на слова президента США Дональда Трампа об «экзистенциальной угрозе» христианству в Нигерии, заявил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны не грозит геноцид. Его слова передает Newsweek.

«Во избежание каких-либо сомнений, из уважения ко всем жертвам и выжившим во время подобных беспрецедентных и ужасных преступлений против человечности по всему миру, взглянем на данные, которые показывают: в Нигерии нет и никогда не происходил геноцид», – подчеркнул Туггар.

В МИД Нигерии также отметили, что государство ведет борьбу с экстремистами, которых «подпитывают особые интересы сил, добивающихся распада и раскола в странах Западной Африки и Сахеля».

31 октября Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. В стране гибнут тысячи граждан из-за своего вероисповедания, считает президент США. В связи с чем Нигерия становится страной, вызывающей особую озабоченность, подчеркнул Трамп.

Ранее глава венгерского МИД назвал христианство самой преследуемой религией в мире.