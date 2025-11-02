Шеф Пентагона заявил о «подготовке к действиям» против Нигерии

Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X написал, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии.

«Военное министерство США готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния», — написал он.

Накануне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

До этого президент США заявил, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. Он обратил внимание, что в республике уничтожают тысячи людей, исповедующих эту религию. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны ничего не грозит.

Ранее христианство назвали самой преследуемой религией в мире.