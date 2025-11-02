На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о праве РФ обеспечивать собственную безопасность

Вагенкнехт заявила, что у РФ есть право на обеспечение собственной безопасности
close
Reuters

Россия имеет право на принятие мер по обеспечению собственной безопасности. Такое заявление в эфире телеканала 2DF сделала председатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Они (власти РФ — «Газета.Ru») начали специальную военную операцию, потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО», — отметила политик.

Вагенкнехт подчеркнула, что в прошлом Москва неоднократно предупреждала о последствиях активности Североатлантического альянса у российских границ. Однако коллективный Запад проигнорировал заявления РФ.

19 октября аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратил внимание, что тон заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Украине претерпел некоторые изменения после переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о встрече, состоявшейся в Белом доме 17 октября.

Мерц выразил уверенность, что Украине необходим мирный план. Кошкович отметил, что глава немецкого правительства не стал призывать передать Киеву новое оружие, включая ракеты Tomahawk и Taurus.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили план Запада по урегулированию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами