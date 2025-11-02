Вагенкнехт заявила, что у РФ есть право на обеспечение собственной безопасности

Россия имеет право на принятие мер по обеспечению собственной безопасности. Такое заявление в эфире телеканала 2DF сделала председатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Они (власти РФ — «Газета.Ru») начали специальную военную операцию, потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО», — отметила политик.

Вагенкнехт подчеркнула, что в прошлом Москва неоднократно предупреждала о последствиях активности Североатлантического альянса у российских границ. Однако коллективный Запад проигнорировал заявления РФ.

19 октября аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратил внимание, что тон заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Украине претерпел некоторые изменения после переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о встрече, состоявшейся в Белом доме 17 октября.

Мерц выразил уверенность, что Украине необходим мирный план. Кошкович отметил, что глава немецкого правительства не стал призывать передать Киеву новое оружие, включая ракеты Tomahawk и Taurus.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили план Запада по урегулированию на Украине.