В МИД РФ оценили западный план по урегулированию на Украине

Захарова: Запад не хочет допускать урегулирование по Украине из-за интересов РФ
Александр Кряжев/РИА Новости

Западная Европа не хочет допустить начало процесса по мирному урегулированию на Украине с учетом российских интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя так называемый западный план по прекращению конфликта в республике, передает ТАСС.

30 октября газета The Financial Times сообщила, что Европейская комиссия совместно с правительствами стран-членов НАТО разрабатывает план по использованию транспорта для переброски военной техники в случае конфликта с Россией.

Захарова подчеркнула, что реальный мирный процесс учитывал бы законные интересы Российской Федерации, русскоязычных жителей Украины и способствовал бы восстановлению баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом.

По мнению дипломата, Киев и его европейские союзники продвигают прекращение огня, чтобы любой ценой добиться передышки для терпящих поражение Вооруженных сил Украины, ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании ни в Европе, ни в республике не помышляют.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе всегда стремились развалить Россию.

