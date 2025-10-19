На Западе обратили внимание на изменение тона заявлений Мерца по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц изменил тон заявлений о конфликте на Украине после того, как лидер этой страны Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он прокомментировал высказывание главы немецкого правительства о том, что Украине нужен мирный план.

«Друзья, это совсем другой тон. Не «Томагавки», не «Патриоты», не «Таурус». Мир», — отметил Кошкович.

Аналитик добавил, что в данном случае может согласиться с мнением Мерца.

17 октября в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского. Как сообщил портал Axios, встреча оказалась «непростой» для украинского лидера, который ожидал, что она завершится передачей Киеву дальнобойных ракет и ракет для систем противовоздушной обороны в обмен на беспилотники.

За день до этого американский лидер провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Комментируя ситуацию, канцлер Германии заявил, что предстоящие переговоры в Будапеште вселяют надежду на урегулирование украинского кризиса.

Ранее на Украине подвели неутешительные итоги встречи Зеленского с Трампом.