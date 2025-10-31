Военный эксперт объяснил, зачем Трампу понадобились ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп дал указание на проведение ядерных испытаний не только в качестве ответа на тестовые запуски Россией новейших ракетных комплексов. Такое мнение в интервью kp.ru высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, у Соединенных Штатов довольно старые боеголовки, поэтому рассчитывать только на компьютерное моделирование для определения их боеспособности уже недостаточно.

«Нельзя забывать и такой важный момент: США уничтожили свою промышленность по обогащению урана. Ее начали возрождать лишь при Байдене. И объемы обогащенного урана, произведенного недавно, у них пока небольшие. И вопрос проверки работоспособности их ядерного оружия является для американцев критичным», — сказал Сивков.

Что касается России, она располагает более новым оружием, поэтому столь острой необходимости в проведении ядерных испытаний нет, добавил эксперт.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытаниях ракеты «Буревестник». Соединенные Штаты не проводили таких маневров с 1992 года.

Глава Белого дома также заявил, что США «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и связал это с модернизацией вооружений в свой первый президентский срок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу заявил, что Россия проведет ядерные испытания, если это сделают другие страны.