На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил, зачем Трампу понадобились ядерные испытания

Военэксперт Сивков: США не проводили ядерных испытаний несколько десятилетий
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп дал указание на проведение ядерных испытаний не только в качестве ответа на тестовые запуски Россией новейших ракетных комплексов. Такое мнение в интервью kp.ru высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, у Соединенных Штатов довольно старые боеголовки, поэтому рассчитывать только на компьютерное моделирование для определения их боеспособности уже недостаточно.

«Нельзя забывать и такой важный момент: США уничтожили свою промышленность по обогащению урана. Ее начали возрождать лишь при Байдене. И объемы обогащенного урана, произведенного недавно, у них пока небольшие. И вопрос проверки работоспособности их ядерного оружия является для американцев критичным», — сказал Сивков.

Что касается России, она располагает более новым оружием, поэтому столь острой необходимости в проведении ядерных испытаний нет, добавил эксперт.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытаниях ракеты «Буревестник». Соединенные Штаты не проводили таких маневров с 1992 года.

Глава Белого дома также заявил, что США «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и связал это с модернизацией вооружений в свой первый президентский срок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу заявил, что Россия проведет ядерные испытания, если это сделают другие страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами