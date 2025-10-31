На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп ответил на вопрос о подземных ядерных испытаниях в США

Трамп пообещал в ближайшее время рассказать о ядерных испытаниях
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Отвечая на вопрос о потенциальном возобновлении подземных ядерных испытаний Соединенными Штатами, президент Дональд Трамп заинтриговал общественность заявлением о скором получении всей информации, сообщает Reuters.

«Совсем скоро вы все узнаете», — заключил президент США.

В четверг, 30 октября, Трамп сообщил о своем решении проводить испытания ядерного оружия «на равных условиях» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными разработками. В своем аккаунте в Truth Social он подчеркнул необходимость немедленного запуска этого процесса. Том Коттон, председатель сенатского комитета по разведке, допустил, что объявленные Трампом ядерные испытания могут представлять собой небольшие, контролируемые подземные взрывы.

31 октября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право на проведение ядерных испытаний в случае, если аналогичные действия будут предприняты другими странами. При этом подчеркивается, что в настоящее время в мире ядерные испытания, хоть и не в физическом смысле, а в форме расчетов и моделирования, ведутся постоянно.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем Трампу понадобились ядерные испытания.

