Словакия поддержала создание антиукраинского блока с Венгрией и Чехией

В партии Словакии поддержали создание антиукраинского блока с Венгрией и Чехией
Depositphotos

Словакия поддерживает идею создания в Евросоюзе антиукраинского блока с Венгрией и Чехией. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель главы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха.

По его словам, совместные действия тех политиков в ЕС, которые «еще сохранили здравый ум, не только возможны, но и вероятны».

«Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», — сказал он.

28 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна в союзе с Чехией и Словакией намерена сформировать в Центральной Европе альянс государств, которые имеют похожие взгляды на внешнюю политику и Украину. По его словам, обсуждать создание такого блока в рамках Евросоюза возможно будет после победы движения ANO Андрея Бабиша на чешских парламентских выборах.

Ранее в Кремле высказались об антиукраинском блоке в ЕС.

Новости Украины
