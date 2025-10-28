Венгрия намерена создать альянс с Чехией и Словакией

Сийярто: Венгрия планирует создать блок с Чехией и Словакией в ЕС

Венгрия в союзе с Чехией и Словакией намерена сформировать в Центральной Европе альянс стран, которые имеют похожие взгляды на внешнюю политику и Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает РИА Новости.

По его словам, обсуждать создание такого блока в рамках Евросоюза возможно будет после победы движения ANO Андрея Бабиша на чешских парламентских выборах.

«У нас есть общие точки зрения относительно нынешнего подхода Словакии и Венгрии к будущему Европы, включая сотрудничество и роль Украины. Мы думаем, что будущее правительство Чехии, возможно, будет придерживаться наших взглядов в этом отношении, поскольку мы из одной партийной семьи», — сказал Сийярто.

Он добавил, что такой центральноевропейский альянс поможет суверенной внешней политике данных стран стать более успешной.

Создание такого политического альянса в Европе «может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине», отметили в издании Politico.

