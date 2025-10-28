На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Венгрия намерена создать альянс с Чехией и Словакией

Сийярто: Венгрия планирует создать блок с Чехией и Словакией в ЕС
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия в союзе с Чехией и Словакией намерена сформировать в Центральной Европе альянс стран, которые имеют похожие взгляды на внешнюю политику и Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает РИА Новости.

По его словам, обсуждать создание такого блока в рамках Евросоюза возможно будет после победы движения ANO Андрея Бабиша на чешских парламентских выборах.

«У нас есть общие точки зрения относительно нынешнего подхода Словакии и Венгрии к будущему Европы, включая сотрудничество и роль Украины. Мы думаем, что будущее правительство Чехии, возможно, будет придерживаться наших взглядов в этом отношении, поскольку мы из одной партийной семьи», — сказал Сийярто.

Он добавил, что такой центральноевропейский альянс поможет суверенной внешней политике данных стран стать более успешной.

Создание такого политического альянса в Европе «может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине», отметили в издании Politico.

Ранее в Венгрии раскрыли единственный способ укрепить безопасность в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами