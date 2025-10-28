В Евросоюзе существует небольшая группа государств, которые защищают свой народ, им сложно, их давят. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость о формировании антиукраинского блока внутри ЕС.

По его словам, большинство европейских стран находятся в милитаристском мейнстриме и готовы делать опрометчивые шаги, которые принесут много «головной боли и проблем».

«Будь то воровство замороженных российских активов, принятие Украины в ЕС. Эти действия, которые возымеют негативный эффект», — подчеркнул Песков.

Политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан сообщил изданию Politico, что Венгрия намерена объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри Евросоюза «скептически относящийся к Украине» альянс. По данным издания, Виктор Орбан намерен объединиться с премьерами Чехии и Словакии Андреем Бабишем и Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС. Как пишет Politico, хотя «политический альянс пока еще далек от формирования, его создание может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине».

