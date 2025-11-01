Захарова отреагировала на признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии

Захарова ответила на признание Протасевича о разведке фразой о партизанах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на признание журналиста Романа Протасевича о сотрудничестве с разведкой Белоруссии. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Потому что белорусские партизаны», — заявила дипломат, прокомментировав информацию о сотрудничестве Протасевича с белорусской разведкой.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич работает в национальной разведке. Позже Протасевич, ранее считавшийся оппозиционером, подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки.

Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским на территории Белоруссии, был задержан 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск вместе с россиянкой Софьей Сапегой. Минский областной суд вынес приговор Протасевичу 3 мая 2023 года, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако 16 мая того же года он был помилован Лукашенко.

Ранее стало известно о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича.