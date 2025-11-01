На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова отреагировала на признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии

Захарова ответила на признание Протасевича о разведке фразой о партизанах
true
true
true
close
Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на признание журналиста Романа Протасевича о сотрудничестве с разведкой Белоруссии. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Потому что белорусские партизаны», — заявила дипломат, прокомментировав информацию о сотрудничестве Протасевича с белорусской разведкой.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич работает в национальной разведке. Позже Протасевич, ранее считавшийся оппозиционером, подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки.

Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским на территории Белоруссии, был задержан 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск вместе с россиянкой Софьей Сапегой. Минский областной суд вынес приговор Протасевичу 3 мая 2023 года, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако 16 мая того же года он был помилован Лукашенко.

Ранее стало известно о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами