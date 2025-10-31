На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Протасевич подтвердил, что работает в разведке Белоруссии

Роман Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки
true
true

Роман Протасевич, ранее считавшийся оппозиционером, подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки. Его слова приводит ТАСС.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич работает в национальной разведке.

«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать», — сказал Протасевич.

Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским на территории Республики Беларусь, был задержан 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск вместе с россиянкой Софьей Сапегой. Минский областной суд вынес приговор Протасевичу 3 мая 2023 года, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако 16 мая того же года он был помилован Александром Лукашенко.

Ранее сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами