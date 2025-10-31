Протасевич подтвердил, что работает в разведке Белоруссии

Роман Протасевич, ранее считавшийся оппозиционером, подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки. Его слова приводит ТАСС.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич работает в национальной разведке.

«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать», — сказал Протасевич.

Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским на территории Республики Беларусь, был задержан 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск вместе с россиянкой Софьей Сапегой. Минский областной суд вынес приговор Протасевичу 3 мая 2023 года, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако 16 мая того же года он был помилован Александром Лукашенко.

