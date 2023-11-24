Стало известно о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться и освободиться из тюрьмы. Однако молодой человек отклонил эту идею, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Она (Сапега. — «Газета.Ru») влюбилась в парня. Мы с Александром Григорьевичем даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался. Сейчас она одумалась, живет вместе с семьей и все у нее хорошо», — отметил Кожемяко.

Сапегу вместе с экс-главредом Nexta Протасевичем задержали в мае 2021 года, когда в Минске принудительно посадили пролетавший над Белоруссией самолет авиакомпании Ryanair. Оппозиционный канал власти Белоруссии признали экстремистским и террористическим медиа.

В дальнейшем Гродненский областной суд приговорил Софью к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в преступлениях по статьям белорусского УК об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

Протасевича приговорили к восьми годам колонии усиленного режима. При этом суд постановил оставить экс-главреда Nexta под домашним арестом до вступления приговора в силу. Он покинул зал судебных заседаний без наручников и конвоя, отказавшись от комментариев для представителей СМИ.

Однако Александр Лукашенко помиловал Сапегу и Протасевича. Позже Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии убрал их из списка физлиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

В июне Лукашенко рассказал, почему помиловал россиянку Сапегу. Он отметил, что хотел еще до суда передать россиянку Софью Сапегу правоохранительным органам РФ, однако «процесс затянулся до невозможности».

Ранее на Сахалине помиловали за участие в СВО осужденного каннибала-рецидивиста Горина.