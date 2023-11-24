Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича

Глава Приморья Кожемяко: Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

close
100%
Global Look Press/sapega_sofia_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться и освободиться из тюрьмы. Однако молодой человек отклонил эту идею, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Она (Сапега. — «Газета.Ru») влюбилась в парня. Мы с Александром Григорьевичем даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался. Сейчас она одумалась, живет вместе с семьей и все у нее хорошо», — отметил Кожемяко.

Сапегу вместе с экс-главредом Nexta Протасевичем задержали в мае 2021 года, когда в Минске принудительно посадили пролетавший над Белоруссией самолет авиакомпании Ryanair. Оппозиционный канал власти Белоруссии признали экстремистским и террористическим медиа.

В дальнейшем Гродненский областной суд приговорил Софью к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в преступлениях по статьям белорусского УК об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

Протасевича приговорили к восьми годам колонии усиленного режима. При этом суд постановил оставить экс-главреда Nexta под домашним арестом до вступления приговора в силу. Он покинул зал судебных заседаний без наручников и конвоя, отказавшись от комментариев для представителей СМИ.

Однако Александр Лукашенко помиловал Сапегу и Протасевича. Позже Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии убрал их из списка физлиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

В июне Лукашенко рассказал, почему помиловал россиянку Сапегу. Он отметил, что хотел еще до суда передать россиянку Софью Сапегу правоохранительным органам РФ, однако «процесс затянулся до невозможности».

Ранее на Сахалине помиловали за участие в СВО осужденного каннибала-рецидивиста Горина.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий