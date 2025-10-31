Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки

Роман Протасевич, ранее считавшийся оппозиционером, на самом деле является сотрудником белорусской разведки. Об этом в ходе своего рабочего визита в Витебскую область заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Касаясь ситуации с обвинениями в адрес Белоруссии по поводу переправки сигарет в Литву с использованием метеозондов, Лукашенко подчеркнул, что противники за рубежом просто ищут предлоги для оказания давления на страну.

В качестве примера он привел санкции, введенные против «Белавиа» после задержания Романа Протасевича и его спутницы.

«Протасевич – это сотрудник нашей разведки. А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — прим. ред.) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были — садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: «Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует», — заявил Президент.

Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским на территории Республики Беларусь, был задержан 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск вместе с россиянкой Софией Сапегой. Минский областной суд вынес приговор Протасевичу 3 мая 2023 года, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако 16 мая того же года он был помилован Александром Лукашенко.

Ранее сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона.