На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки

Лукашенко: Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки
true
true
true
close
Reuters

Роман Протасевич, ранее считавшийся оппозиционером, на самом деле является сотрудником белорусской разведки. Об этом в ходе своего рабочего визита в Витебскую область заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Касаясь ситуации с обвинениями в адрес Белоруссии по поводу переправки сигарет в Литву с использованием метеозондов, Лукашенко подчеркнул, что противники за рубежом просто ищут предлоги для оказания давления на страну.

В качестве примера он привел санкции, введенные против «Белавиа» после задержания Романа Протасевича и его спутницы.

«Протасевич – это сотрудник нашей разведки. А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — прим. ред.) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были — садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: «Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует», — заявил Президент.

Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским на территории Республики Беларусь, был задержан 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск вместе с россиянкой Софией Сапегой. Минский областной суд вынес приговор Протасевичу 3 мая 2023 года, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако 16 мая того же года он был помилован Александром Лукашенко.

Ранее сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами