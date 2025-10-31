Лукашенко напомнил, что «Орешник» — страшное оружие, которым можно «бахнуть»

Лукашенко: «Орешник» встанет в декабре на боевое дежурство в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» в декабре встанет на боевое дежурство в республике. Его слова приводит агентство БелТА.

Он подчеркнул, что «Орешник» — страшное оружие, которым можно «бахнуть».

«В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они [оппоненты за рубежом] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот, мы сядем с [президентом РФ Владимиром] Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», — сказал президент Белоруссии.

В июне государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в республике к концу 2025 года.

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в ходе которых отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник».

Ранее Лукашенко предложил Пашиняну помощь в развитии ядерных технологий.