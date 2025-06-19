Стало известно, когда в Белоруссии будет размещен ракетный комплекс «Орешник»

Госсекретарь СБ Вольфович: «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу года

Ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу 2025 года. Об этом заявил в разговоре с телеканалом «Звезда» госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

По его словам, в настоящее время определяются места для базирования ракет.

Вольфович не назвал точное число ракетных комплексов, которые будут размещены на территории страны. При этом он отметил, что даже один «Орешник» сдержит безумные планы некоторых западных политиков.

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу 2025 года республика будет готова разместить две установки российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на своей территории.

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

В этот день президент России Владимир Путин сообщил, что удар «Орешника» стал ответом на действия западных стран, которые дали Украине разрешение бить баллистическими ракетами, произведенными в странах НАТО, по российской территории. По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, так как «Орешник» атакует цель со скоростью 2,5 - 3 км/сек.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.