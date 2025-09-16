Россия и Белоруссия «отрепетировали» применение «Орешника»

Военнослужащие России и Белоруссии во время учений «Запад-2025» отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник». Об этом сообщил глава Генштаба — замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко (на фото), пишет БелТА.

По словам Муравейко, появилось много поводов для размышления о характере ведения боевых действий и совершенствовании подготовки войск в текущих условиях.

«Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой», — подчеркнул заместитель главы минобороны республики.

Он отметил, что помимо прочего военнослужащие во время учений активно применяли беспилотники в различных вариантах и рассмотрели целый комплекс приемов при ведений боев в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

Совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии под названием «Запад-2025» стартовали 12 сентября. Их основной целью является проверка возможностей Москвы и Минска по обеспечению безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

По версии телеканала Sky News, во время учений «Запад-2025» Россия и Белоруссия посылают Западу сигнал о своей военной мощи.

Ранее Лукашенко высказался о возможных угрозах учений «Запад-2025» для других стран.